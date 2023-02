Francja przekaże Ukrainie radary GM200. Wykryją każdy rosyjski sprzęt

Kolejna pomoc Francji dla Ukrainy. Armatohaubice CAESAR i radary GM200

Przy ostatnim spotkaniu ministrów obrony Francji i Ukrainy, padły ważne deklaracje. Reprezentujący Paryż Sébastien Lecorn zapowiedział dostarczenie Ukrainie kolejnych 12 armatohaubic CAESAR. Dołączą one do już działających na froncie 18 egzemplarzy tej broni. 155 mm armatohaubice to bardzo ważna broń dla Ukraińców, mogąca razić cele nawet na odległość prawie 60 kilometrów z wykorzystaniem amunicji rakietowej.

Zdjęcie Armatohaubice CAESAR w Ukrainie wykorzystują także inteligentną amunicję przeciwpancerną, która na odległość 35 kilometrów jest w stanie sama znajdować wrogie cele / @MichalFellaPL

Jednak prócz samych armatohaubic, uwagę należy zwrócić na zapowiedź pomocy w zdobyciu przez Kijów radarów Ground Master 200. Lecorn zapowiedział, że 1 lutego Francja podpisze umowę na zakup radarów z ich producentem, firmą Thales Group. Kupione radary później przekaże Ukrainie. Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow miał zabiegać o radary GM200 jeszcze w grudniu zeszłego roku.

To kolejna forma pomocy Zachodu, która skupia się na zwiększeniu potencjału obrony powietrznej Ukrainy przed zmasowanymi atakami Rosjan. Kijów wie bowiem, że prócz zaawansowanych systemów obrony potrzebuje jeszcze zaawansowanych radarów.



Zdjęcie Wysłanie do Ukrainy nowych radarów Ground Master 200 to forma usprawnienia ukraińskiej obrony powietrznej / @GardaAramis

Radary Ground Master 200. Nic się przed nim nie ukryje

GM200 to radar średniego zasięgu, którego cały system i wyposażenie montowany jest na kontenerze, transportowanym przez ciężarówkę 8x8. Zapewnia mu to odpowiednią mobilność w warunkach bojowych.

Zdjęcie Głównym zadaniem radarów Ground Masters 200 jest zapewnienie ochrony, na krótkim bądź bardzo krótkim dystansie, dając informacje potrzebne do przechwycenia zagrożenia / @metasav_tv / Twitter

Radar monitoruje zarówno powierzchnię, jak i niebo. Jak podaje producent, GM200 mogą wykrywać praktycznie każdy wrogi sprzęt od samolotów, dronów czy rakiet lecących na wysokości aż 25 kilometrów, po ukrytą artylerię, na statkach kończąc. Wszystko w promieniu do 250 kilometrów (100 w trybie bojowym) nie umknie jego obrotowej 8-metrowej antenie.

Najważniejszą cechą GM200 jest jednak jego szybkość i łatwość w integracji. Jego technologia szczególnie dobrze współpracuje z francuskimi systemami SAMP/T, jednak wspierać może inną zachodnią obronę przeciwlotniczą. Po przetransportowaniu w odpowiednie miejsce wystarczy tylko 15 minut, aby być gotowym do działania.

Wideo youtube

Na razie nie wiadomo dokładnie ile radarów GM200 Francja kupi Ukrainie oraz kiedy można spodziewać się jego pierwszych dostaw. Nieznany jest także dokładny koszt jednego radaru. W 2013 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie zakupiły 17 takich systemów, płacąc za jeden 23 miliony dolarów. Liczyć jednak trzeba, że po 10 latach ceny drastycznie wzrosły.