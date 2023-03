W wywiadzie dla francuskiej gazety Le Figaro, minister sił zbrojnych Francji, Sébastien Lecornu powiedział: - Podwajamy dostawy pocisków 155 mm, aby zwiększyć ich liczbę do 2 000 miesięcznie od końca marca. Jak donoszą ukraińskie media, obecnie każdego dnia ukraińska artyleria wystrzeliwuje "tysiące pocisków". Jen Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, powiedział dla The Guardian: - Obecnie walka była tak intensywna, że użycie przez Ukrainę pocisków artyleryjskich wynosiło od 4 000 do 7 000 pocisków dziennie w porównaniu do 20 000 rosyjskich pocisków.

Ponadto sekretarz generalny NATO w lutym tego roku ostrzegał, że wojska ukraińskie w trakcie wojny zużywają więcej amunicji, niż cały Sojusz może wyprodukować. Zachodnie media donoszą, że na naszym kontynencie powoli zaczyna brakować odpowiednich komponentów do budowy pocisków artyleryjskich, w tym materiałów wybuchowych. Dodatkowo Unia Europejska zdecydowała, że przekaże aż 2 mld euro na zakup i dostawę do Ukrainy miliona pocisków.

Rosyjska napaść na Ukrainę i późniejsze wsparcie militarne Zachodu dla Kijowa spowodowały, że europejskie fabryki produkujące amunicję mogą mieć bardzo duże opóźnienia (do nawet trzech lat). Pojawiają się niedobory trotylu, czy prochu oraz innych komponentów niezbędnych w produkcji pocisków artyleryjskich. Ponadto średnia cena za jeden pocisk, od początku wojny, wzrosła o około 20 proc.