Czym są francuskie Mirage 2000?

Analitycy sugerują, że Francja przekaże swoje Mirage 2000, ale nie stanie się to szybciej, niż Ukraina dostanie od Holandii czy Danii amerykańskie myśliwce F-16. Rząd chcą zobaczyć, czy te maszyny zmienią sytuację na froncie i jaki będzie stosunek do nich polityków z Kremla.

Mirage 2000-9 jest "w pełni wszechstronną jednostką", która wyposażona jest w zmodernizowany radar RDY-2 oraz EMTI. Maszyna może być tankowana w powietrzu. Wariant ten był sprzedawany przez Francję do ZEA oraz do Grecji. Samolot posiada tryb wizualizacji ruchomych celów, co pozwala na śledzenie wszelkiego rodzaju pojazdów na ziemi. Ponadto może śledzić cele w trybie powietrze/morze.

W skład uzbrojenia wchodzą m.in. manewrujące pociski Black Shaheen (wersja dla ZEA), których zasięg może wynosić aż 560 km. Według założeń są one w zasadzie niewykrywalne. Ponadto samolot posiada pociski powietrze-ziemia Exocet. Są to autonomiczne poddźwiękowe pociski przeciwokrętowe.