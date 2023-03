W mediach został zamieszczony materiał filmowy, który ma rzekomo pokazywać rosyjskich żołnierzy, którzy pokazują zastosowanie wspomnianego UAV-a w Ukrainie w warunkach zimowych. Operator nosi specjalne gogle VR, dzięki którym w czasie rzeczywistym ma widzieć obraz przekazywany z drona. Ponadto sprzęt ten ma umożliwiać sterowanie maszyną podczas lotu.

Pokazane UAV-y figurują także pod nazwą First Person View (FPV). Jak podaje Bulgarianmilitary "pokazany na filmie dron ma zintegrowaną kinematykę przetwarzania końcowego (PPK)".

Co potrafi dron Boomerang?

W przemyśle UAV wykonuje dokładne obliczenia i lokalizuje punkty kontrolne, które są potrzebne przy budowie budynków, czy dróg, a także umieszcza materiały wybuchowe w kopalniach odkrywkowych.

Dlaczego został wykorzystany w celach wojskowych? Bulgarianmilitary wskazuje, że pod względem pojemności baterii i rozmiaru maszyny uzyskują dobrą prędkość, czyli 170 km/h. Poza tym sprzęt ma być prosty w obsłudze. Dodatkowo nie wykorzystuje nawigacji satelitarnej, przez co ukraińskie działa antydronowe mają mieć trudności w jego neutralizacji.

Drony tego rodzaju mają być wyposażane w materiały wybuchowe, przez co UAV zamienia w drona kamikaze. Jak podaje portal, niektóre drony mają być dodatkowo wyposażone w kamerę noktowizyjną, przez co rosyjski ostrzał może przebiegać także nocą.

Sprzęt ma niewielką siłę uderzenia, co skutkuje tym, że materiały wybuchowe są zrzucane do otwartych włazów pojazdów. Zastosowanie takiego manewru powoduje, że załoga zostanie wyeliminowana, zaś maszyna pozostanie nienaruszona. Niezbędne modyfikacje mają kosztować od 500 do 700 dolarów amerykańskich.

Siły ukraińskie w podobny sposób modyfikują cywilne drony, by służyły na linii frontu. Najczęściej UAV-y tego typu służą jako drony zwiadowcze, lecz mogą również zrzucać niewielkich rozmiarów materiały wybuchowe, w tym granaty, czy pociski moździerzowe.

