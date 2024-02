Hakerzy ujawnili irańsko-rosyjską umowę. Tyle Putin płaci za drony Shahed-136

Hakerzy Prana Network przeprowadzili 4 lutego udany atak na serwery poczty elektronicznej irańskiej firmy "IRGC Sahara Thunder", podejrzanej o ułatwianie nielegalnego transferu broni z Iranu do Rosji. Wśród dokumentów, do których uzyskali dostęp, znajdowały się m.in. szczegóły dotyczące lokalizacji produkcji irańskich dronów bojowych w specjalnej strefie ekonomicznej "Alabuga" w Rosji (co ciekawe, drony zostały w tych dokumentach opisane jako "łodzie motorowe typu Dolphin 632"). Warto tu dodać, że według danych amerykańskiego wywiadu z lipca tego roku, rosyjska fabryka irańskich dronów już działa, a we wrześniu Ukraińcy przechwycili pierwszy egzemplarz Shahed-136 wyprodukowany w Rosji.

Reklama

Rosja mocno przepłaca za drony-kamikadze?

Czy wyciek dokumentów oznacza, że Iran przestanie zaprzeczać umowie eksportowej na te drony i technologię ich produkcji? Trudno powiedzieć, ale wydaje się, że zdobyte przez hakerów informacje definitywnie kończą okres "podejrzeń". Czego jeszcze się z nich dowiadujemy? Na przykład tego, że Rosja planowała wyprodukować na licencji 6 tys. irańskich dronów w ciągu 2,5 roku, począwszy od 2022 r. Początkowy koszt podany przez Iran za każdą sztukę wynosił 23 mln rubli, czyli ok. 375 tys. dolarów amerykańskich, jednak negocjacje doprowadziły do porozumienia na sporo niższą kwotę.