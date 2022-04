Ukraiński portal militarny mil.in.ua poinformował, że Kijów zwrócił się z prośbą do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o dostarczenie pocisków przeciwokrętowych i miał spotkać się z pozytywną odpowiedzią.

AGM-84/RGM-84/UGM-84 Harpoon - nowa broń dla Ukrainy

To amerykański przeciwokrętowy pocisk manewrujący krótkiego zasięgu wystrzeliwany z platform nawodnych, podwodnych i powietrznych. Jest to broń jednogłowicowa, napędzana na całej długości lotu silnikiem turbowentylatorowym. Wprowadzenie Harpoonów może być trudne, ponieważ broń została zaprojektowana do wystrzeliwania jej z okrętów albo samolotów. Nie znaczy to jednak, że nie można jej przystosować do systemów przybrzeżnych. Miało to miejsce w przypadku Tajwanu.

Harpoon posiada cztery trójkątne skrzydła o obciętych końcówkach znajdujące się w środkowej części korpusu oraz cztery umieszczone w jednej linii z nimi mniejsze płetwy ogonowe. Może być uzbrojony w głowicę burzącą lub penetracyjną. Pociski naprowadzane są za pomocą GPS-u albo inercyjnie. W zależności od wersji masa startowa pocisku może się wahać od 550 do 680 kilogramów, a zasięg wynosi od 95 km do 280 km. Harpoony zostały bojowo wykorzystane po raz pierwszy przez irańskie łodzie w wojnie z Irakiem. Teheren w ten sposób zatopił dwa irackie kutry rakietowe. W 1986 roku z wykorzystaniem tych pocisków Amerykanie wyeliminowali dwie libańskie łodzie patrolowe. 2 lata później udało się zatopić irańską fregatą Sahand. Pocisk wystrzelony został z samolot F/A-18 Hornet.

Dla porównania ukraiński Neptun, którym została trafiona Moskwa może razić cele oddalone o 280 kilometrów. Krążownik został uderzony dwoma pociskami, które spowodowały pożar w wyniku, którego doszło do wybuchu. Moskwa zatonęła i jest to jeden z największych zniszczonych okrętów od czasów II wojny światowej.

Harpoony to jednak bardziej zaawansowana broń. O możliwości przekazania pocisków Harpoon mówiło się już w 2019 roku. Miała być to odpowiedź na atak na ukraińskie okręty w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Wtedy jednak do transakcji nie doszło.