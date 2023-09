Podczas testów pocisk nowej generacji osiągnął rekordową odległość 150 km, ale według Lockheed Martin miały one sprawdzić nie tylko zasięg systemu, ale i jego zdolność integracji z systemem HIMARS. Co więcej, rakietę i kanister poddano tak zwanym testom magazynowania do sekwencji docelowej (STS), podczas których rozbijano je w taki sam sposób, jak pocisk operacyjny dostarczany z fabryki na pole bitwy.

Ostatnie testy ER GMLRS pokazują też obecną ewolucję amerykańskiego arsenału konwencjonalnego, wywołaną wojną w Ukrainie - w miarę jak rosnąca pomoc dla Kijowa, walczącego z rosyjską inwazją, wyczerpuje zapasy broni USA, podejmowane są wysiłki w celu zastąpienia jej bardziej zaawansowanymi wersjami.

Test ten wykazał prawie dwukrotnie większy zasięg, przy jednoczesnym zachowaniu precyzji, z której znany jest GMLRS. Lockheed Martin dąży do szybkiego udoskonalenia tej krytycznej zdolności dla naszego klienta z branży wojskowej, a ten test przybliża ER GMLRS o krok do wdrożenia w terenie powiedział Jay Price z Lockheed Martin Missiles and Fire Control.