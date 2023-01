Hiszpania ma otrzymać zmodernizowane śmigłowce szturmowe z nowoczesnym sprzętem kryptograficznym

Madryt ma zainwestować w modernizacje aż 1,2 mld euro - efektem będzie pełne unowocześnienie floty 18 Tiger HAD do nowej wersji. Niezbędne prace będą prowadzone w Airbus Helicopters w Albacete w Hiszpanii. Dostawa maszyn będzie miała miejsce w latach 2030-2034. Ponadto modernizacja obejmie również 42 francuskie Tigery. Istnieje również szansa na to, że w przyszłości do dwustronnego kontraktu dołączy także Berlin.

Program Tiger MK III zapewni europejską odpowiedź na zapotrzebowanie na najnowocześniejszy śmigłowiec szturmowy na nadchodzące dziesięciolecia. Dzięki tej modernizacji Tiger pozostanie istotnym i nowoczesnym zasobem dla swoich armii i wzmocni współpracę obronną w Europie. Tiger MK III nie będzie miał odpowiednika na świecie w operacjach o wysokiej intensywności i jeszcze bardziej poprawi łączność, precyzję i możliwości ognia obecnego Tigera zapowiadał już w marcu Bruno Even, dyrektor generalny Airbus Helicopters

Starsza wersja śmigłowca odznaczała się bardzo dużą zwinnością oraz wytrzymałością, dodatkowo model ten był trudny do wykrycia. Nowy standard ma zapewnić połączenie maszyny z cyfrowym polem bitwy, co będzie skutkować m.in. wymianą informacji taktycznych w czasie rzeczywistym. W uzbrojeniu znajdzie się nowe działo, czy rakiety kierowane laserowo.

Wprowadzone unowocześnienia mają zmniejszyć obciążenie załogi pracą, co ma jednocześnie pomóc w ich pełnym skoncentrowaniu się na realizacji misji. W maszynie zamontowane zostaną również nowe systemy nawigacji, systemy zarządzania polem walki oraz środki przeciwdziałania. Pierwszy lot prototypu helikoptera ma odbyć się już w 2025 roku. Ma on zostać skonstruowany na podstawie jednego z sześciu Tigerów w wersji HAP stacjonujących obecnie w bazie Coronel Sánchez Bilbao de Almagro w Ciudad Real.