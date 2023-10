Izrael sięgnął po pociski NLOS Spike. Mamy je też w Polsce

Siły Obronne Izraela sięgnęły po pociski Spike

Spike to przeciwpancerny pocisk rakietowy precyzyjnego rażenia opracowany przez Rafael Advanced Defense Systems. Został on skonstruowany z myślą o potrzebach sił lekkich, a więc łączyć ma w sobie wysoką skuteczność i niewielką masę, dzięki czemu przenoszenie wyrzutni i dwóch pocisków możliwe jest przez dwuosobową obsługę. Dostępny jest jednak w wielu wersjach (różniących się masą głowicy i zasięgiem), w tym do przenoszenia na lekkich pojazdach, wozach bojowych, śmigłowcach czy okrętach.

Tak jak w przypadku zamieszczonego przez IDF nagrania, na którym oglądamy wersję NLOS (Non Line Of Sight), czyli większym pociskiem o zasięgu 25 km i masie całkowitej ok. 70 kg, przeznaczoną do montażu na wozach bojowych oraz śmigłowcach.