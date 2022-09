Dominacja w przestrzeni kosmicznej, działania ofensywne i defensywne w przestrzeni kosmicznej, dowodzenie i kontrola nad siłami kosmicznymi oraz operacjami satelitarnymi, wsparcie dla operacji i usług w przestrzeni kosmicznej (np. łączność satelitarna) czy wykrywanie wystrzelonych rakiet międzykontynentalnych i wsparcie kosmiczne dla operacji obrony przeciwrakietowej - Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych to naprawdę poważna i nowoczesna jednostka, tymczasem jej zaprezentowany właśnie hymn nie bardzo to oddaje.

Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych mają swój hymn

Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych czekały na swój hymn aż 3 lata, dlatego wszyscy spodziewali się, że będzie to coś naprawdę wyjątkowego, pasującego do sił XXI wieku, które zajmują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami militarno-kosmicznymi. Ujawniona dziś melodia zatytułowana Semper Supra (Zawsze powyżej), dokładnie jak motto Space Force, nie brzmi jednak jak ulepszony Marsz imperialny z Gwiezdnych wojen, a raczej muzyka ze starych bajek czy filmów - zresztą posłuchajcie sami:

Reklama

Wideo youtube

Hymn został ujawniony podczas Air, Space and Cyber Conference 2022 w Maryland, gdzie Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych przekonywały, że chodziło im o melodię, która "będzie przemawiać do Strażników". To z kolei nawiązanie do tekstu hymnu, którego 8 linijek jest podobno efektem... wielu lat prac i rewizji - w dość dowolnym tłumaczeniu brzmi to tak:

Jesteśmy potężnym czujnym okiem,

Strażnicy ponad błękitem,

Niewidzialna linia frontu,

Wojownicy odważni i prawdziwi.

Śmiało sięgający w kosmos,

Nasze niebo nie ma granic,

Stojąc na straży w dzień i w nocy,

Jesteśmy Siłą Kosmiczną z wysoka.

Na obronę US Space Force można wprawdzie powiedzieć, że hymn brzmi podobnie do innych amerykańskich piosenek patriotycznych, ale nie da się ukryć, że była to dobra okazja do zmiany na lepsze.



Stworzenie tej piosenki zajęło dużo czasu, bo chciałem, aby obejmowała wszystkie możliwości, jakie oferują Siły Kosmiczne i ich wizję komentuje członek US Air Force Band, James Teachenor, który napisał Semper Supra.