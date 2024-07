Jest przełom. Ukraina dostanie pogromcę potężnych Iskanderów

Czym jest i co potrafi system obrony SAMP/T?

Sprzęt został opracowany przez europejskie konsorcjum Eurosam. Z oficjalnych informacji wynika, że zasięg SAMP/T wynosi do 100 kilometrów. Ponadto broń może zestrzeliwać wrogie cele znajdujące się na wysokości do 25 kilometrów. Rakiety Aster 30, które są wykorzystywane w systemie, osiągają prędkość 1 400 m/s. Pociski ważą ponad 500 kilogramów, ich długość wynosi 4,2 metra, a średnica 18 centrymetrów.

Włoskie systemy SAMP/T zamontowane są na ciężarówkach Astra 8x8, które zdolne są do przenoszenia i wystrzeliwania ośmiu rakiet. W systemie mogą być wykorzystywane również rakiety Aster 15, które mają mniejsze osiągi aniżeli Aster 30. W systemie SAMP/T zamontowany jest także specjalny moduł zaangażowania ME, który pełni funkcję sterowania komputerowego.

Nie zabrakło też komputera MAGIC5 (Modular Architecture for Graphics and Image) oraz dwóch konsol MARA, które służą do identyfikacji i nadzoru celów oraz do sterowania sekwencją strzelania. W skład wyposażenia wchodzi również moduł radarowo-identyfikacyjny (MRI), który posiada wielofunkcyjny radar 3D w paśmie X o zasięgu 60 kilometrów. Nie można tutaj nie wspomnieć, że przy współpracy z innymi radarami, zasięg może zwiększyć się do 120 km.