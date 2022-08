Już nie chcą rosyjskiego złomu. Turcja pokazała moc swojego systemu SIPER

Testy systemu SIPER, przeprowadzone w trybie zintegrowanym z wykorzystaniem systemów łączności tureckiej obrony, były pierwszym sprawdzianem opracowanych przez firmę Aselsan radaru poszukiwania, centrum kierowania ogniem i systemu wystrzeliwania rakiet. Co więcej, producent unikał wcześniej dzielenia się szczegółami budowy systemu, więc dopiero teraz mogliśmy przekonać się, że składają się na niego wspomniane wyżej elementy, a także radar kierowania ogniem, stacja komunikacyjna, komponenty symulatora szkoleniowego oraz narzędzia do transmisji, konserwacji i naprawcze.



Turecka odpowiedź na rosyjskie S-400. Oto SIPER

Jeżeli zaś chodzi o przeznaczenie, to turecki system obrony powietrznej i przeciwrakietowej dalekiego zasięgu robi dokładnie to, co sugeruje jego nazwa, czyli chroni obiekty strategiczne przed atakami wroga - SIPER może działać na bliskim i dalekim zasięgu, ma opcję ciągłego ognia, atakowania wielu celów jednocześnie oraz operowania w trudnych warunkach pogodowych, zarówno naziemnych, jak i powietrznych.

Nasz system rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasięgu, SİPER, rozwija się krok po kroku. W ostatnich testach SIPER pokazał, że może sięgnąć 100 km przy szybkich celach. SIPER zakończył tym skutecznym trafieniem kolejny etap komentuje prof. Ismail Demir z Defence Industry Agency.

Jak dowiadujemy się przy okazji, nowy system rakietowy umożliwia lepszą integrację dowodzenia z wieloma taktycznymi łączami danych, m.in. połączenie z Systemem Zarządzania Siecią Radarową [RADNET] i Systemem Informacji Sił Powietrznych [HvBS], a jego główne cechy to:

zarządzanie i rozpowszechnianie informacji w ramach kontroli dowodzenia,

strzelanie wielokrotne i sekwencyjne,

ocena zagrożenia i dystrybucja broni,

kilka trybów strzelania [ręczny, półautomatyczny i automatyczny],

automatyczna kontrola diagnostyki,

wielofunkcyjny radar wielozadaniowy,

wbudowana symulacja.

W ramach systemu SIPER firma Aselsan zobowiązała się też do opracowania radaru poszukiwania dalekiego zasięgu [UMAR] oraz wielofunkcyjnego radaru kierowania ogniem [CFAKR] o wysoce mobilnej konstrukcji. Zarówno UMAR, jak i CFAKR, to radary nowej generacji z architekturą anteny AESA i infrastrukturą cyfrowego kształtowania wiązki. Radary mogą wykorzystywać dane meteorologiczne w celu zwiększenia wydajności wykrywania i śledzenia, a ich modułowa konstrukcja pozwala na obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenie dostępności.



A skoro już przy tej ostatniej jesteśmy, to Turcja zapowiedziała, że planuje rozmieszczenie pierwszego systemu SIPER jeszcze w grudniu tego roku. Czy to oznacza całkowitą rezygnację z rosyjskich S-400, których zakup spowodował wykluczenie Turcji z amerykańskiego programu myśliwców F-35? Trudno powiedzieć, bo w połowie sierpnia pojawiły się sprzeczne doniesienia o rozmowach na temat drugiej dostawy systemów z Rosji...