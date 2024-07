Każdy Polak może kupić plecak militarny. Do gry wchodzi Biedronka

Produkty wojskowe cieszą się wśród Polaków sporym zainteresowaniem. Sprzedaż wzrosła szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, oraz po jednym z nawiązujących do tej sytuacji wystąpień wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polityk wspominał wówczas o tym, że sam od dłuższego czasu posiada przygotowany na wypadek konieczności ewakuacji plecak. Punkt widzenia wicepremiera podziela sporo osób.

Dowodzi tego choćby wysokie zainteresowanie artykułami powiązanymi z wyposażeniem plecaka ewakuacyjnego w sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego (AMW) oraz innych miejscach, takich jak np. Allegro, Media Expert czy sklep Militaria.pl.

Teraz do gry wchodzi także Biedronka. W dyskoncie można będzie kupić „plecak militarny z wyposażeniem”.

Co będzie w plecaku militarnym z Biedronki?

Plecak z Biedronki ma pojemność 35 litrów. W środku znajdują się:

latarka LED COB,

nóż taktyczny,

krzesiwo magnezowe,

łom,

niezbędnik 5 w 1: łyżka, widelec, nóż, otwieracz do puszek i butelek,

śpiwór termiczny z gwizdkiem i karabińczykiem,

oraz: płaszcz przeciwdeszczowy, kombinerki, linka z haczykami, kabel ze złączami: USB-A/USB-C, micro-USB i Lightning, notatnik z ołówkiem, worek uniwersalny.

Zestaw można uzupełnić, dokupując lornetkę czy powerbank. Warto zauważyć, że plecaki Biedronki to nie to samo co plecaki ewakuacyjne. Propozycja Biedronki skierowana jest bardziej do fanów survivalu i w kontekście takiego przetrwania należy rozumieć nowy produkt w ofercie popularnej sieci.

O tym, jak przygotować plecak ucieczkowy informuje natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.