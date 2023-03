Co potrafią wozy NM189?

NM189 są to opancerzone wozy inżynieryjne, które zostały stworzone na bazie czołgu Leopard 1. Załoga składa się z dwóch osób, kierowcy i dowódcy. W skład uzbrojenia wchodzi karabin maszynowy 12,7 mm oraz osiem wyrzutni granatów dymnych.

Ponadto pojazd posiada wysięgnik hydrauliczny z łyżką, który może być używany jako dźwig oraz wywrotkę. W NM189 zamontowane są również dwie wciągarki linowe o sile uciągu do 9 ton każda. Wykorzystując koła pasowe siła ciągu, może być zwiększona nawet do 60 ton. Poza wymienionymi elementami wóz posiada elektryczne urządzenia do spawania i cięcia. Dodatkowo pojazd może być wyposażony w system Mine Clearing Line Charge, który oczyszcza przejście na polach minowych.

Maszyna wyposażona jest w silnik wysokoprężny MTU MB 838 Ca M500 o mocy 830 KM, który jest silnikiem wielopaliwowym. Oznacza to, że może pracować na benzynie, nafcie, oleju napędowym, a nawet na paliwie lotniczym. Sprzęt pokonuje przeszkody o głębokości nawet do 2,5 m i wysokości 1,3 m. NM189 może rozpędzić się do około 60 km/h i przy pełnym zbiorniku paliwa może przejchać około 450 km.