Kanada wysyła czołgi Leopard 2A4 do Ukrainy. Stacja końcowa: Kijów

Wiktor Piech Militaria

Rząd w Kanadzie wysyła do naszego kraju swoje czołgi Leopard 2. Jednak Polska jest jedynie stacją tymczasową, ponieważ pojazdy od razu ruszą w drogę do Ukrainy, by wesprzeć tamtejsze wojska w obronie kraju przed rosyjską napaścią.

Zdjęcie Pierwsze czołgi zza oceanu już lecą do Ukrainy - będą miały przystanek w Polsce / Twitter