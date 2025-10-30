Kolejne Apache w rękach polskich żołnierzy. Minister potwierdza

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w ręce żołnierzy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych trafiły dwa śmigłowce AH-64D Apache. Łącznie jest ich już sześć, a ich dostawy skończą się jeszcze w tym roku przylotem kolejnych dwóch sztuk.

Warto dodać, że pierwsze śmigłowce AH-64D Apache doleciały do bazy pod Inowrocławiem 16 czerwca.

Apache dla Polski. Ogromne możliwości za ogromną cenę

AH-64D zostały wyleasingowane na podstawie trzech umów z 27 lutego o łącznej wartości 300 mln dolarów (ok. 1,2 mld złotych). Mają zabezpieczyć szkolenie żołnierzy do momentu przybycia nowszej wersji śmigłowców AH-64E w 2028 roku. Warto dodać, że pierwsi polscy piloci i technicy już przeszli przeszkolenie na te śmigłowce w 2023 roku na terytorium USA.

Przypomnijmy, że na podstawie umowy z 13 sierpnia 2024 roku podpisanej z amerykańskim rządem Polska aż otrzyma 96 sztuk AH-64E. Wojsko Polskie będzie drugim do wielkości użytkownikiem tych śmigłowców po Stanach Zjednoczonych. Cena tych możliwości jest jednak ogromna. Sumując wszystkie koszty umów dotyczących śmigłowców Apache dla Wojska Polskiego, otrzymujemy zawrotną kwotę 42,13 mld złotych netto, która może jeszcze wzrosnąć.

AH-64 w wersji E i D. Jakie są różnice?

Obecnie Wojsko Polskie posiada ogromną lukę w śmigłowcach uderzeniowych. Na stanie posiadamy poradzieckie Mi-24D/W, których zasoby i tak zostały uszczuplone po przekazaniu 10 sztuk Ukrainie. Stąd 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych potrzebuje pomostowego rozwiązania, aby w ogóle utrzymać działanie do momentu wprowadzenia docelowych śmigłowców Apache w wersji E.

AH-64E to zmodernizowana wersja dwuosobowego AH-64D. Jak z zewnątrz pomiędzy śmigłowcami Apache E i D na pierwszy rzut oka nie widać różnicy, to są to inne maszyny pod względem osiągów i awioniki. AH-64E może współpracować z bezzałogowcami, zbierając dodatkowe informacje z pola walki. Ponadto względem AH-64D posiada mocniejsze silniki T-700-701D, przyspieszające śmigłowiec do prędkości 332 km/h. AH-64E posiada także zwiększone możliwości komunikacyjne, które obejmują ulepszenia łączności satelitarnej.

