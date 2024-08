Koniec latających wież? Rosjanie prezentują kolejną modernizację czołgów

W opublikowanym niedawno nagraniu Rosjanie pochwalili się dostawą nowej wersji czołgów podstawowych T-80BWM. Usprawniona wersja otrzymała szereg zaawansowanych rozwiązań, które mają uchronić je przed ukraińskimi dronami. Ocenia się, że nowy czołg może poważnie zwiększyć zdolności wyposażonych weń jednostek.

Kolejne usprawnienia tzw. pancerza klatkowego

Najnowsze zmodyfikowane czołgi typu T-80BWM zostały wyposażone w dodatkowe systemy ochrony skupione głównie wokół wieży, czyli jednego z najbardziej newralgicznych punktów rosyjskich czołgów, której trafienie bardzo często kończy się spektakularną eksplozją i biciem kolejnych rekordów wysokości lotu wieży.

Dodatkowe opancerzenie przeciwko dronom składa się z siatki, która dodatkowo obciążona jest na łączeniach. Znajduje się ona wokół wieży, a także rozwieszona jest z zamocowanego nad nią "dachu antydronowego". Jest to rozwiązanie znacznie bardziej elastyczne niż tradycyjne już klatki z prętów, przez co możliwe jest otoczenie całej wieży.

Zdjęcie Zmodernizowana wersja T-80BWM / Omsktransmasz / materiały prasowe

Rosjanie uważają T-80BWM za czołg znacznie lepszy od zachodnich

T-80BWM uzbrojony jest w gładkolufową armatę 2A46M kalibru 125 mm, która zdolna jest do strzelania przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Kobra i Refleks. Oprócz tego wóz posiada współosiowy karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz ciężki karabin maszynowy kalibru 12,7 mm zamocowany na wieży.

Zmodernizowane pojazdy wyposażono w system aktywnej ochrony, prawdopodobnie Arena-M, który umożliwia wykrywanie i zwalczanie m.in. nadlatujących dronów oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych. Systemy tego rodzaju stwarzają jednak zagrożenie dla okolicznej piechoty, nie mogą więc być stosowane podczas współpracy z jednostkami pieszymi.

Zdaniem Rosjan czołg T-80BWM znacznie przewyższa nie tylko wymagania rosyjskie, ale także zdolności konstrukcji zachodnich. Mowa tutaj o lepszej manewrowości, prędkości, a także poziomie ochrony.

T-80 jest jedynym rosyjskim czołgiem z napędem w postaci turbiny gazowej o mocy ponad 1,2 tys. KM, podobnie jak w amerykańskim Abramsie. T-80BWM uznawany jest za jeden z najcichszych wozów w swojej klasie, co uważane jest przez Rosjan za sporą zaletę pojazdu. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji układu wydechowego, przez co wóz ma być praktycznie niesłyszalny podczas zbliżania się do pozycji przeciwnika.

Turbina gazowa umożliwia T-80 rozpędzenie się do prędkości nawet 70 km/h na drodze i niecałe 50 km/h w terenie, a jego zawieszenie hydropneumatyczne gwarantuje mu bardzo dobre zdolności manewrowe. Do 2005 roku wyprodukowano ponad 5,4 tys. egzemplarzy T-80 we wszystkich wersjach. Według portalu Oryx dotychczas zniszczonych, uszkodzonych lub przejętych przez Ukraińców miało być niecałe tysiąc tych wozów, z czego ponad 150 w wersji BWM.