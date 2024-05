Koniec oszczędzania. Rosja intensyfikuje wykorzystanie Su-57 w Ukrainie

Dowiadujemy się też, że samoloty Su-57 są zazwyczaj eskortowane przez dwa myśliwce Su-35, co dobrze podkreśla znaczenie tych jednostek dla Kremla. A skąd ta nagła zmiana zdania? Kreml potrzebuje przenoszonych przez myśliwiec pocisków manewrujących Kh-69 do uderzeń w strategiczne cele na terytorium Ukrainy - to rosyjska odpowiedź na niemieckie pociski Taurus i brytyjskie Storm Shadow. Jak przekonywał producent przed listopadową prezentacją, pocisk ma kilka cech, dzięki którym jest "wielofunkcyjny, dyskretny i wysoce precyzyjny", a do tego bardzo trudny do wykrycia, przechwycenia i zneutralizowania przez obronę przeciwlotniczą.



Do tego może przenosić amunicję odłamkowo-burzącą lub kasetową, co umożliwia użycie przeciwko różnym celom, w tym infrastrukturze komunikacyjnej, przemysłowej, transportowej, amunicyjnej i innej infrastrukturze wojskowej, takiej jak lotniska, składy paliwa i cele morskie. Głowica kasetowa może zaś zostać wykorzystana do zniszczenia wrogich formacji pancernych, rakietowych, komunikacyjnych i przeciwlotniczych rozmieszczonych na polu walki.

Mówiąc krótko, Rosja potrzebuje jego możliwości do postępów na froncie (warto przypomnieć, że pociski z Korei Północnej okazały mocno problematyczne) i najwyraźniej sytuacja nie pozostawia jej innego wyjścia, jak tylko zaryzykować.

