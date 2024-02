Koniec z bombardowaniami miast. Kolejne systemy NASAMS dla Ukrainy

Rząd Norwegii nie zamierza przestać pomagać pogrążonej w wojnie Ukrainie. Zapowiedziano właśnie wysłanie dodatkowych aż dziesięciu jednostek startowych NASAMS i cztery centra kierowania ogniem warte łącznie 1,2 miliarda złotych. To już drugie tego typu wsparcie. Norwegia przekazała kilka miesięcy temu dwie wyrzutnie systemu NASAMS i dwa centra dowodzenia.

Chociaż nie jest to broń ofensywna, która pozwoliłaby Siłom Zbrojnym Ukrainy wyzwolić okupowane przez Rosjan terytoria kraju, to jednak obecnie, w sezonie zimowym, najważniejszym aspektem wojny jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa obywatelom. Ataki rakietowe i dronowe Rosji na miasta często kończą się przerwami w dostawach prądu i ogrzewania. To ogromny problem, który z pomocą Norwegii uda się mocno ograniczyć.