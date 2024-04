Koniec zabawy. Ukraińcy zbudowali pocisk, który sięga Moskwy

Ukraina od kilku lat ma rozwijać projekt swojej rakiety balistycznej o nazwie R-360 Neptun. Dotychczas pocisk miał zasięg ok. 400 kilometrów, ale teraz Siły Zbrojne Ukrainy ogłosiły, że wydłużono go do aż 1000 kilometrów. W zasięgu znajduje się obecnie większość strategicznych rosyjskich baz wojskowych i lotnisk leżących na terenie wielu obwodów.

Reklama

Mówi się nawet o możliwości skutecznych ataków rakietowych na aż 59 z 99 rosyjskich obiektów militarnych. Ale to nie wszystko. SZU podały, że zapadła decyzja o aż 10-krotnym zwiększeniu produkcji tych pocisków balistycznych. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach zwiększy się też częstotliwość atakowania rosyjskich baz i okrętów wojennych.