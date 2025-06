Kim Dzong Un za to wydarzenie miał zażądać aresztowania czterech osób i nakazał urzędnikom szybką naprawę jednostki przed sesją plenarną rządzącej Partii Robotniczej pod koniec czerwca, nazywając to kwestią honoru narodowego.

12 czerwca okazało się, że faktycznie przeprowadzono kolejną ceremonię wejścia do służby. Na samym początku do sieci trafiły zdjęcia satelitarne, pokazujące jednostkę w suchym doku portu miasta Rasŏn, około 65 kilometrów na północny wschód od Chongji, gdzie wcześniej została przetransportowana fregata. Na zdjęciach można było zauważyć trybuny i tłumy ludzi, co sugerowało, że odbyła się kolejna uroczysta ceremonia.