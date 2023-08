Pomimo obaw części zachodnich krajów co do postępów ukraińskiej kontrofensywy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska aktywnie wspierają Kijów, regularnie dostarczając na miejsce niezbędne wyposażenie. Rosja do tej pory nie mogła liczyć na żadne oficjalne wsparcie, chociaż powszechnie wiadomo, że dysponuje irańską bronią, w tym dronami-kamikadze, ale już niedługo może się to zmienić. Bo jak donoszą amerykańskie służby wywiadowcze, w ostatnich tygodniach mocno nasiliła się komunikacja między Putinem a Kim Dzong Unem.

W Moskwie listy piszą

Moskwa nieustannie poszukuje amunicji i surowców do produkcji niezbędnego wyposażenia, a potencjalna umowa z Koreą Północną może je zapewnić. Już w zeszłym miesiącu rosyjska delegacja pod przewodnictwem ministra obrony Siergieja Szojgu udała się do Korei Północnej, aby przekonać Pjongjang do sprzedaży Moskwie amunicji artyleryjskiej. Jak się jednak okazuje, był to dopiero początek "przyjaźni", bo zdaniem amerykańskiego wywiadu aktualnie rozmowy przeniosły się na wyższy szczebel, tzn. listy wymieniane bezpośrednio między przywódcami tych krajów.



