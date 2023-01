Leopard 2 vs. T-90. Kto wygra wielkie starcie w Ukrainie?

Wraz z zapowiedzianymi dostawami Leopardów 2A4 i 2A6 do Ukrainy, czeka nas bitwa jedyna w swoim rodzaju. Po raz pierwszy w historii niemiecka maszyna zmierzy się z wrogimi czołgami rosyjskiej produkcji. Pojawia się więc pytanie, co się stanie, gdy Leopard 2 spotka na swojej drodze T-90? I czy będzie s tanie sprostać czołgom T-14 Armata, które według nowych informacji mogą w końcu trafić na front w Ukrainie.

