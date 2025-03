Homar-A to fundament ambitnych wysiłków Polski na rzecz modernizacji obronności, w ramach którego mamy zastąpić przestarzałe radzieckie wyrzutnie BM-21 Grad nowoczesną technologią kompatybilną z NATO . Oficjalnie uruchomiony został na mocy porozumienia ramowego podpisanego we wrześniu 2023 roku między polskim Ministerstwem Obrony Narodowej a Lockheed Martin na pozyskanie 486 wyrzutni amerykańskich wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet M142 HIMARS, a także pakietów logistycznego i szkoleniowego.

Jak możemy przeczytać na stronie Wojska Polskiego, wyrzutnie rakietowe Homar-A zapewnią "niezbędne wsparcie ogniowe na rzecz Wojsk Lądowych poprzez wykonywanie głębokich uderzeń", a zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie dostaw przewidywane jest już pod koniec 2025 r. I nie da się ukryć, że specyfikacja techniczna Homar-A imponuje, odzwierciedlając rolę systemu jako platformy artyleryjskiej nowej generacji, zdolnej do wystrzeliwania różnych typów pocisków.

Homar-A będzie wykorzystywał amunicję rakietową (naprowadzaną za pomocą systemów nawigacji inercyjnej i satelitarnej) zdolną do precyzyjnego rażenia celów na dystansach do 70 km, przy wykorzystaniu amunicji GMLRS oraz w obszarze działań operacyjnych na odległościach do 300 km, za pomocą pocisków rakietowych ATACMS.