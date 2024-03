W sieci pojawiły się zdjęcia północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, na których można zobaczyć go podczas przejażdżki nowym czołgiem podstawowym. Wszystko w ramach odpowiedzi na coroczne 11-dniowe ćwiczenia wojskowe Korei Południowej i USA, które zakończyły się 14 marca. Korea Północna niezmiennie postrzega te sesje szkoleniowe jako próby potencjalnych inwazji z południa, co potwierdzają tylko słowa Kim Dzong Una, który podczas ćwiczeń przekonywał swoich żołnierzy, żeby "szykowali się do wojny".



Zdecydowanie ciekawszym elementem tych fotografii, uchwyconych przez koreańskie media państwowe, jest jednak nowy sprzęt Pjongjangu niż jego "kierowca". Bo chociaż w ćwiczeniach brały udział różne sprzęty, jak czołgi podstawowe Chonma-216 czy lekkie wielozadaniowe śmigłowce MD 500, to zainteresowanie skupiał na sobie głównie M-2020. Co ciekawe, nie jest to nawet oficjalna nazwa, a jedynie taka nadana przez społeczność międzynarodową w związku z datą ujawnienia konstrukcji.

