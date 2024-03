Mały kraj wyśle do Ukrainy blisko milion pocisków

800 tysięcy pocisków artyleryjskich od Czech dla Ukrainy

Siły Zbrojne Ukrainy mogą zużywać 7 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. Tymczasem Rosjanie nawet 30 tysięcy. Oznacza to, że nawet dostarczenie przez Czechy dodatkowych 800 tysięcy pocisków może wystarczyć Ukrainie na zaledwie nieco ponad 100 dni walki. Jeśli działania się zintensyfikują, a do tego dąży strona Ukraińska w związku z odbiciem Awdijiwki, to będzie to maksymalnie miesiąc.

Ukraina będzie wykorzystywać pociski w systemach artyleryjskich takich jak: polski "Krab", słowackiej armatohaubicy "Zuzana" czy rodzimej 2S22 "Bogdana". Ta ostatnia od blisko roku znajduje się w masowej produkcji w jednym z krajów Środkowej Europy. Została ona opracowana przez Nowokramatorski Zakład Budowy Maszyn (NKMZ) z Kramatorska.