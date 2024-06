Mercedesem na front. To nowe ciężarówki Zetros

Mercedes-Benz zapowiedział nową ciężarówkę terenową Zetros 8×8, która od 2025 roku będzie dostępna z czterema osiami i napędem na wszystkie koła - ten dodatek uzupełnia rodzinę oferującą obecnie konfiguracje od modeli dwuosiowych do czteroosiowych. To ciężkie ciężarówki, łączące w sobie cechy terenowego Unimoga oraz szosowego Actrosa, przeznaczone głównie dla wojska i służb specjalnych do działań w trudnych warunkach, ale także do zastosowania w rolnictwie.

Mercedes-Benz Special Trucks prezentuje nowe Zetrosy

Nowy Zetros 8×8, przeznaczony do zadań logistyki wojskowej i wsparcia, jest częścią zamówienia kanadyjskiego ministerstwa obrony, które obejmuje ponad 1500 pojazdów Zetros, które mają zostać dostarczone w nadchodzących latach. Model ten charakteryzuje się ładownością zwiększoną aż do 25 ton, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu wymagań taktycznych i logistycznych. Pojazd napędzany jest sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym OM 460 o mocy do 375 kW (510 KM) i momencie obrotowym 2300 Nm.



Reklama