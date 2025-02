Ukraina stawia na produkcję różnych dronów do walki z rosyjską inwazją. Ich krajowe rozwiązania pozwalają na wykorzystanie ich w każdym celu, miejscu i czasie. Stąd rozwój dronów na Ukrainie ma niezwykle duże tempo.

W samym 2024 roku ukraiński przemysł miał wyprodukować ok. 1,5 mln dronów różnego rodzaju – od niewielkich FPV, po drony bojowe dalekiego zasięgu czy morskie bezzałogowce. Jak teraz mówią ukraińskie oficjele, te możliwości rosną ponad dwukrotnie i w przypadku utrzymania się konfliktu Ukraina 2025 rok może zakończyć z wyprodukowaną liczbą dronów na poziomie 4 mln sztuk . O tym przypomniał Sybiha, twierdząc przy tym pośrednio, że ze względu na doświadczenie wojenne Ukraińcy produkują jedne z najlepszych dronów na świecie.

Możemy teraz produkować 4 miliony dronów rocznie, pomimo wojny. Możemy natychmiast przetestować drony lub nasze produkty na polu bitwy. Dlatego są one naprawdę wysokiej jakości

Wynika to z samych ograniczeń konstrukcji dronów jak zwykle mniejszy udźwig do przenoszenia materiału wybuchowego. Często, aby jeden dron FPV trafił w cel np. czołg, potrzeba wysłania kilkunastu maszyn, z których większość może albo nie trafić, albo ich ładunek nie zostanie zdetonowany lub nie wyrządzi szkody. Należy też pamiętać, że w warunkach wojny Rosjanie także produkują ogromne liczny dronów, porównywalne do Ukraińców.