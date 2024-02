"Morze NATO" stało się faktem. Potężny cios dla Putina

Węgry w końcu wyraziły zgodę na ratyfikowanie akcesji Szwecji do NATO. Kraj jest już na ostatniej prostej do wejścia do struktur Sojuszu. Ta decyzja sprawi, że NATO będzie potężne jak nigdy w historii. To ogromny cios dla Władimira Putina i jego imperialistycznych planów odnośnie Europy.

Morze NATO stało się faktem. Potężny cios dla Putina /123RF/PICSEL