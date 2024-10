Może i kiepskie, ale dużo. Rosja zasypuje Ukrainę koreańskimi pociskami

Pociski z Pjongjangu zapewniają Rosji przewagę

To sprawia, że problemy z jej jakością, o których mówili sami rosyjscy żołnierze (wybuchające działa czy pociski, które eksplodowały w powietrzu na długo przed osiągnieciem celu, są zatuszowane przez ogromne ilości. Co więcej, zdaniem The Times mówimy łącznie o ok. 3 mln pocisków rocznie i chociaż autorzy publikacji nie precyzują dokładnie, o jaką amunicję chodzi, zwracają uwagę na płynący z tego wniosek - Kreml krytycznie polega na dostawach amunicji od swoich sojuszników. A te trzy miliony pozwalają na utrzymanie ciągłego tempa ostrzału z 8 tys. pocisków dziennie, co stało się kluczowym elementem taktyki Rosji polegającej na brutalnym bombardowaniu terenu przed atakiem.

Mimo że wiele z tych pocisków uważa się za wadliwe, ich ogromna ilość pozwoliła Rosji na stopniowe postępy, czego ostatnim przykładem jest zdobycie Wuhłedaru zauważa The Times.

Tymczasem Ukraina, wraz ze swoimi partnerami z Europy i zza oceanu, nadal zmaga się z problemem zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej, co stawia ją w niekorzystnej sytuacji ilościowej.

Zwłaszcza że Rosja jednocześnie zaczyna też rozwiązywać własne problemy produkcyjne i w lutym tego roku ukraiński wywiad informował o planach Rosji dotyczących wyprodukowania do końca roku 2,7 mln pocisków artyleryjskich przy użyciu własnych zdolności. Nie wiadomo przecież, jak długo Korea Północna będzie w stanie utrzymać stałe tempo dostaw - tym bardziej, że jak zdradzają oznaczenia na pociskach, duża część dotychczasowych dostaw była wyprodukowana jeszcze w XX wieku.