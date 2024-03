Myśliwiec F-35 może już dokonywać ataków jądrowych

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych ogłosiły, że myśliwiec 5. generacji F-35 Lightning II otrzymał "atomowy" certyfikat, który pozwala wykorzystać tego typu maszyny do przeprowadzenia ataku z użyciem broni jądrowej na wrogi cel. Tym samym stał się pierwszym w historii myśliwcem piątej generacji zdolnym do zrzucania bomb z głowicą jądrową i pierwszym nowym samolotem od ok. 30 lat zdolnym do przeprowadzania tego typu ataku.

Jak informuje Pentagon, "atomowy" certyfikat otrzymały na razie myśliwce F-35 w wersji A, czyli tej podstawowej, która obecnie jest najpowszechniej wykorzystywana przez różne kraje NATO. Co ciekawe, 32 sztuki tych maszyn zakupione zostały również przez polską armię. W USA dostępne są jeszcze wersje B i C. Pierwsza przystosowana jest do pionowego startu i lądowania, a druga do realizacji misji na lotniskowcach.

Reklama