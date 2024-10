Najnowsze czołgi i pociski Rosji pojawiły się w USA

Inżynierowie z USA pozyskają rosyjską technologię

W Stanach Zjednoczonych dostrzeżono też inny rosyjski czołg. Chodzi o T-72, czyli maszynę pamiętającą jeszcze czasy Związku Radzieckiego, ale wciąż dość powszechnie używaną w Ukrainie. Serwis The War Zone podał, że czołg został dostrzeżony na amerykańskiej drodze w trakcie transportu z National Automotive Test Center (NATC) w Silver Spring w Nevadzie do ośrodka wojskowego Aberdeen Proving Ground (APG) w Maryland.

Według osoby, która wykonała zdjęcia czołgu: "wyglądał on na kompletny z przednim pancerzem reaktywnym". Analitycy militarni uważają, że jest to specjalny prototyp T-72M1 z pancerzem reaktywnym DYNA oznaczony jako T-72 Scarab. Jest to udoskonalona wersja zbudowana przez czeską firmę o nazwie Excalibur Army.

USA przejęły też rosyjskie pociski hipersoniczne

Czołg ma masę 45 ton i wykorzystano w nim wzmocniony silnik wysokoprężny V-84-1 o mocy 840 KM. Maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością 60 km/h, a jej maksymalny zasięg to ok. 500 kilometrów. Czołg T-72 Scarab ma mieć dużo większą sprawność od poprzedników i cechować się mniejszą awaryjnością. Prawdopodobnie maszyny będą służyły do ćwiczeń realizowanych w różnych bazach rozlokowanych w całych Stanach Zjednoczonych.

Eksperci tłumaczą, że oprócz czołgów, dla USA jeszcze ważniejsze są rosyjskie pociski manewrujące, balistyczne czy hipersoniczne. Mówi się, że Pentagon pozyskał w znajdujące się w dobrym stanie pociski Kindżał, Kalibr, Iskander, Ch-69 czy Cyrkon. Mają one pochodzić z ataków na ukraińskie miasta. Pociski mogły ulec awarii i dlatego stały się smacznym kąskiem dla Amerykanów. Naukowcy obecnie próbują udoskonalić swoje systemy obrony powietrznej i walki radio-elektronicznej na podstawie wiedzy zdobytej z badań tej broni.