Największe armie świata 2023. Jak w rankingu wypada Izrael?

Brakuje informacji na temat liczby samych bojowników, większość szacunków mówi o ok. 15-20 tysiącach bojowników i podobnej liczbie innych członków organizacji, którzy w razie konieczności także mogą brać udział w walkach. Choć obecne wydarzenia pokazują znaczne dozbrojenie bojówek to ich wyszkolenia ani tym bardziej sprzęt nie mogą się równać z siłą ognia Izraela.

W starciu z IDF Hamas jest skazany na porażkę i dokładnie to zapowiedział premier Netanjahu - ostateczną likwidację organizacji terrorystycznej. Konflikt nie rozgrywa się jednak w próżni, a wrogowie otaczają Izrael ze wszystkich stron. Jego fundamentem są kwestie religijne, państwo żydowskie jest z każdej strony otoczone przez kraje islamskie. Wszystkie pozostają do niego wrogo nastawione i w przeszłości nie raz dochodziło do konfliktów zbrojnych na każdej z granic.

Zdjęcie Mapa Izraela i jego sąsiadów. Strefa Gazy w lewym dolnym rogu terytorium Izraela. / CIA World Factbook/polskie tłumaczenia dla Wikipedii

Państwa graniczące z Izraelem (pozycja w rankingu GFI):

Liban (111.);

Syria (64.);

Jordania (81);

Egipt (14.).

Ranking dotyczy tylko państw, dlatego Hamas, ani Strefa Gazy nie zostały sklasyfikowane.

Mimo że Izrael nie posiada granicy lądowej z Iranem ani Arabią Saudyjską, to relacje z oboma tymi krajami (w szczególności z tym pierwszym) także pozostają napięte. Jednoznacznie w konflikcie opowiedział się też prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który zdążył już przestrzec USA przed interwencją i powiedział, że Turcja będzie broniła Palestyny za wszelką cenę. Odpowiedź na to, czy do wojny przyłączą się inne kraje, poznamy zapewne w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

Państwo Izrael powstało w 1948 roku i od ponad siedmiu dekad jest z każdej strony otoczone wrogami. Nie wchodząc w spory historyczno-kulturowe i racje obu stron trudno zaprzeczać, że wychowanie i życie w takim otoczeniu siłą rzeczy przygotowuje do walki.

