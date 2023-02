Hwasong-17 to bowiem ICBM, który Korea Północna zaprezentowała w 2020 roku, a dopiero w 2022 przeprowadziła jego pierwszy lot testowy, który miał być nieudany. Ze względu na barierę informacyjną, poza granicę Korei Północnej docierają tylko szczątkowe informacje. Według raportów Ministerstwa Obrony Japonii z 1 początku lutego tego roku Hwasong-17 ma aż 15 tys. kilometrów zasięgu. Oznacza to, że mógłby dolecieć do każdego terenu Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Hwasong-17 podczas testów. Według przecieków jako pierwszy IBCM Korei Północnej jest w stanie przenosić kilka głowić nuklearnych, dzięki zastosowaniu MRV / Aljazeera

Prócz pocisków Hwasong-17 z pocisków ICBM na paradzie zaprezentowano jeszcze modele Hwasong-15 i Hwasong-12. Obok fotoreporterzy zobaczyli także konstrukcję, której wcześniej nie prezentowano.



Nowy pocisk nuklearny Korei Północnej. Prototyp czy makieta?

Koreańczycy zaprezentowali nieznany pocisk na wyrzutni, co utrudnia identyfikacje postępów prac nad nim. Prawdopodobnie jest to ukazanie projektu nowego ICBM, którego w grudniu wykonanie zlecił swoim inżynierom Kim Jong Un. Zażądał przy tym, aby powstał jak najszybciej.

Zdjęcie Nowy ICBM Korei Północnej / Ankit Panda

Wielu ekspertów zakłada, że przedstawiony pocisk to zwykła makieta. Wskazuje na to fakt, że Korea Północna stosowała taki patent już wcześniej. Mówi o tym m.in. Kim Dong-yub, ekspert broni północnokoreańskiej Uniwersytetu w Seulu, który nowy pocisk nazywa "makietą ICBM na paliwo stałe". Zauważa jednak, że jakość wykonania nowego pocisku zaprezentowana na zdjęciach jest bardzo dobra i byłaby dużym wysiłkiem jak na makietę. Może to być wskazówka, że nowy pocisk Korei Północnej jest jednak faktycznym prototypem. Trudno więc na razie potwierdzić, co dokładnie było widziane na paradzie.



Zdjęcie Kim Jong Un doglądający nowy północnokoreański pocisk ICBM podczas parady / Ankit Panda

Portal DefenceBlog zaznacza, że nowy pocisk Korei Północnej "jest bardzo podobny" do rosyjskiego ICBM Topol-M. Trudno jednak oceniać możliwości nowego pocisku Korei Północnej. Pewnym jest jednak, że będzie rozwinięciem Hwasong-17. Wraz z całą paradą ma on pokazać siłę kraju i wzbudzić przerażenie w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.



Biorąc pod uwagę doświadczenie tych krajów w radzeniu sobie z deklaracjami Kim Jong Una, przerażenia raczej to nie zrobiło. Niemniej na pewno wzbudziło większe zainteresowanie. Rzecznik Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej stwierdził, że jego kraj wraz ze Stanami Zjednoczonymi analizują zdjęcia i nagrania broni przedstawionej na paradzie.