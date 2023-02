Nie będzie niczego! Unia Europejska zakazała eksportu toalet do Rosji

W tym kontekście zachowanie rosyjskich najeźdźców wysyłających do rodzin skradzione toalety i nowy zakaz Unii Europejskiej wyglądają już nieco inaczej, chociaż "nowy" to nie do końca dobre określenie - jak podaje The Telegraph, które opisało sprawę, zakaz sprzedaży toalet do Rosji został wprowadzony w lipcu 2022 roku, ale dopiero teraz został ogłoszony.

I dotyczy nie tylko samych muszli klozetowych, bo lista towarów, których Rosja nie kupi w krajach europejskich, obejmuje też bidety, spłuczki i inne wyroby sanitarne. Co więcej, popiera go także Wielka Brytania, która nie należy już do Unii Europejskiej, ale również nałożyła sankcje na eksport "misek klozetowych" i "artykułów toaletowych z porcelany".

Oznacza to, że już trudna sytuacja sanitarna w Rosji stanie się jeszcze większym problemem, szczególnie że w nadchodzących tygodniach niewykluczone jest zaostrzenie nałożonych restrykcji w związku z rocznicą inwazji Putina na Ukrainę i planowaną przez Kreml nową ofensywą.

Spłukiwana toaleta zrobiła dla cywilizacji więcej niż jakikolwiek inny wynalazek. Ograniczając eksport, po prostu dostosowujemy postęp technologiczny Rosji do stanu jej cywilizacji komentował dla The Telegraph jeden z europejskich dyplomatów.