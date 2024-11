Starship. Start oglądał Donald Trump, a Elon Musk ujawnia plany SpaceX.

Starship poleciał w kosmos we wtorek wieczorem (czasu w Polsce). SpaceX ponownie wystrzeliło największą rakietę świata. Tym razem misja nie była tak spektakularna, jak poprzednia. Pierwszy stopień o nazwie Super Heavy wpadł do oceanu i firma nie podjęła się próby jego odzyskania z użyciem ogromnego ramienia zamocowanego do wieży. Co nie zmienia faktu, że było na co popatrzeć.