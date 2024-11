Windows 365 Link. "Mac Mini" od Microsoftu z Windows 11.

Microsoft ma alternatywę dla Maca Mini? I tak, i nie

Windows 365 Link to odpowiedź Microsoftu na komputer Mac Mini, choć jest to urządzenie skierowane bardziej do profesjonalistów. Nowy minikomputer z Windows 11 został zamknięty w bardzo małej obudowie i jest tańszy od sprzętu Apple, ale i tak raczej go nie kupicie. Dlaczego?