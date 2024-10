Spis treści: 01 Czy formatowanie usuwa wszystkie dane z dysku lub pendrive'a?

02 Jak sformatować cały dysk twardy?

03 Jak sformatować pendrive?

04 Najlepsze programy do formatowania dysku

Czy formatowanie usuwa wszystkie dane z dysku lub pendrive'a?

Czy formatowanie usuwa wszystkie dane z dysku twardego albo pendrive'a? Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna, ponieważ proces ten może zależeć od pewnych czynników.

Formatowanie, które oferuje nam system operacyjny naszego urządzenia zazwyczaj przyczynia się jedynie do usuwania informacji o plikach, pozostawiając na nośniku, czy urządzeniu dane fizyczne. W związku z tym, może to oznaczać, iż przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi do odzyskiwania danych, mogą zostać one przywrócone i w najgorszym wypadku trafić w niepowołane ręce.

Całkowite usunięcie danych może być możliwe np. przy zastosowaniu specjalnych metod, polegających na wielokrotnym nadpisywaniu danych. W takim procesie pomóc może nam aplikacja typu Secure Erase.

Reklama

Jak sformatować cały dysk twardy?

Jak sformatować cały dysk twardy? Jest to proces, który w odróżnieniu do formatowania nośników zewnętrznych, jest dość skomplikowany, głównie ze względu na większe pojemności oraz możliwe partycje, czyli wydzielone logiczne obszary dysku twardego.

Poniżej kroki, które przyczynią się do tego jak sformatować dysk.

Zanim rozpoczniemy proces formatowania dysku twardego, musimy upewnić się, iż wszystkie dane, które się na nim znajdują oraz na których nam zależy, zostały odpowiednio zabezpieczone przed ich trwałą utratą.

Kiedy dane zostaną zabezpieczone, można przystąpić do użycia narzędzi oferowanych przez system operacyjny; każdy z systemów (Windows, Linux czy macOS) posiadają tego typu narzędzia do formatowania.

Oprócz narzędzi, oferowanych przez systemy operacyjne, użytkownicy mają też możliwość skorzystania ze specjalistycznych programów, dedykowanych do formatowania dysków twardych, takich jak: CCleaner, AOMEI Partition Assistant, czy Darik's Boot and Nuke; przedmiotowe programy oprócz czyszczenia dysków twadych oferują też możliwości nadpisywania danych, dzięki czemu użytkownik zyskuje pewność usunięcia wszelkich danych bezpowrotnie.

Sam proces formatowania dysku twardego, polega w pierwszej kolejności na wybraniu dysku, który chcemy sformatować, a następnie na postępowaniu według kroków, wyświetlanych na ekranie urządzenia.

Jak sformatować pendrive?

Formatowanie pendrive to czynność, która nie powinna przysparzać dużo więcej problemów, niż to jak sformatować cały dysk twardy. W celu przeprowadzenia tego procesu zapraszamy do zapoznania się z poniższymi krokami.

Tak jak i w przypadku formatowania dysku twardego, przy formatowaniu pendrive w pierwszej kolejności należy upewnić się, iż dane, które się na nim znajdują zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone i formatowanie nie spowoduje ich trwałej utraty.

Następnie, kiedy kopie zapasowe danych zostały utworzone można przystąpić do któregoś ze sposobów formatowania pendrive.

Istnieją dwie możliwości:

formatowanie danych poprzez skorzystanie z wbudowanych narzędzi, oferowanych przez systemy operacyjne; np. kliknięcie prawym przyciskiem myszy na odpowiedni nośnik zewnętrzny, a następnie wybranie opcji “Formatuj",

lub formatowanie danych poprzez skorzystanie ze specjalistycznych programów, zajmujących się profesjonalnym czyszczeniem pendrive'ów, jak: Hardwipe, HP USB Disk Storage Format Tool, USB Flash Drive Format Tool, czy MalvaStyle USB Repair.

Sam proces tego jak sformatować pendrive odbywa się ostatecznie na zasadzie wyboru odpowiedniej możliwości (narzędzia systemowe lub specjalistyczne programy), następnie wyboru odpowiedniego nośnika do sformatowania i na koniec postępowania zgodnie z instrukcjami, pojawiającymi się na monitorze urządzenia.

Najlepsze programy do formatowania dysku

Na rynku dostępnych jest wiele bezpłatnych, jak i płatnych specjalistycznych programów, przy użyciu których, bez problemu poradzimy sobie z formatowaniem czy to dysku twardego, czy nośników zewnętrznych, takich jak pendrive.

O najpopularniejszych wspominaliśmy już w powyższych podtytułach, warto jednak przybliżyć nieco ich specyfikę.

Darik's Boot and Nuke, znany też w skrócie jako DBAN to program, który zapewnia całkowite usuwanie danych z każdego dysku twardego; często używany przy komputerach, które np. wystawiane są do dalszej sprzedaży,

CCleaner jest jednym z popularniejszych, a co najważniejsze bezpłatnych programów, zajmujących się zarówno trwałym usuwaniem danych, jak i optymalizacją,

AOMEI Partition Assistant, to program, który oprócz czyszczenia dysków, zajmuje się też tworzeniem, edytowaniem i usuwaniem partycji.

HP USB Disk Storage Format Tool, umożliwia bezpłatne formatowanie pendrive'ów, a także wszystkich innych nośników zewnętrznych.