Nie zatrzymuje się dla nikogo! Tak wygląda transport głowic jądrowych ICBM

Daniel Górecki Militaria

Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda transport najgroźniejszej broni świata, czyli rakietowych pocisków balistycznych międzykontynentalnego zasięgu zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych? To już nie musicie, bo za sprawą opublikowanego w sieci nagrania możemy to zobaczyć.

Nie zatrzymują się dla nikogo! Tak wygląda transport głowic jądrowych / NukeWatch25 /YouTube