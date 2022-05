Niemcy w ten sposób docenili wsparcie, jakiego Ukrainie udzieliła Praga wysyłając czołgi T-72 sowieckiej produkcji oraz inny sprzęt wojskowy. Czesi mają też nadzieje na współpracę z Niemcami przy modernizacji starszych wersji Leopardów oraz produkcji nowych czołgów. Czołgi wraz z częściami zamiennymi i amunicją mają trafić do Czech do końca roku.

Czołgi Leopard

Czołg Leopard 2 produkowany seryjnie od 1979 roku jest jednym z najnowocześniejszych wozów bojowych na świecie w swojej kategorii i jednym z najlepszych czołgów podstawowych, a pod względem ilości użytkowników zagranicznych wygrywa zdecydowanie z innymi czołgami zachodnimi tej samej generacji.

Leopard 2A4 był pierwszym seryjnie produkowanym czołgiem, zaliczanym do tzw. trzeciej generacji powojennej. Było to ukoronowanie rozwoju niemieckich czołgów okresu zimnej wojny. Główną zmianą w stosunku do poprzednich wersji było znaczne podniesienie poziomu ochrony. W tym celu wymieniono wkłady pancerza specjalistycznego, ale również przekonfigurowano osłony boków kadłuba.

Wozy otrzymały nowoczesny system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy z gaśnicami halonowymi. Wprowadzono również w nich cyfrowe komputery balistyczne, zamiast używanych dotychczas przełączników analogowych.

Leopard jest również bardzo podatny na modernizację, a ostatnią jest właśnie unowocześnienie maszyny do standardu 2A7. Załoga Leoparda 2A7, podobnie jak poprzednich wersji czołgu, to cztery osoby, a czołg waży ponad 68 ton, z czego sama wieża z armatą to 21 ton. W terenie czołg może poruszać się z prędkością 50 km/h, na szosie nawet o 20km/h więcej.

Czołg wyposażony jest w nową armatę L55A1, z lufą o długości 55 kalibrów, gładkolufową pozwalającą na strzelanie amunicją programowalną, ale i podkalibrową nowej generacji o zwiększonej przebijalności oraz dwa karabiny maszynowe MG3. Dodano również dodatkowe opancerzenie kadłuba i wieży oraz wzmocniono ochronę przeciwminową.



Zdjęcie Niemieckie czołgi w najnowszej wersji Leopard 2A7 / Wikipedia