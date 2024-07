Kto odpowiada za niedziałające satelity?

Wystrzelone w grudniu satelity pozostają wciąż własnością firmy OHB, która miała przekazać je Bundeswehrze dopiero gdy staną się operacyjne. Z tego powodu firma będzie musiała zbudować dwa kolejne satelity SARah, które zastąpią uszkodzone egzemplarze.

Wydawać by się mogło, że niemiecka myśl techniczna stawia na solidność i jakość wykonania. Jak się jednak okazuje, Der Spiegel dotarł do informacji, które sugerują, że OHB nie przetestowało dokładnie procesu otwierania anten przed wystrzeleniem swoich konstrukcji na orbitę.

OHB odpowiada za elementy wielu projektów kosmicznych, mowa tutaj m.in. o europejskiej rakiecie nośnej Ariane 6, a także konstelacji satelitów IRIS2 dla Unii Europejskiej, które mają mieć funkcje zbliżone do Starlinków od SpaceX.

Czym są satelity SARah?

Konstelacja satelitów SARah ma docelowo składać się z jednego wystrzelonego już, dużego satelity wyprodukowanego przez Airbusa oraz dwóch mniejszych produkcji OHB. Zamówienie ich kosztowało Niemcy w 2013 roku 800 milionów dolarów.

SARah to satelity SAR, czyli satelity z radarem o syntetycznej aperturze. Jest to rodzaj radaru, który zapewnia wysokiej rozdzielczości obrazy o wysokiej rozróżnialności. W armii wykorzystywane są one m.in. do wykrywania pojazdów, gdyż te wręcz świecą się na biało w obrazach z SAR, przez co są bardzo dobrze zauważalne. Podobne techniki wykorzystywane są we współczesnych samolotach rozpoznawczych, które zwykle posiadają radary SAR zamontowane w burtach.

Jedną z największych zalet satelitów SAR jest ich odporność na warunki pogodowe. Mogą one widzieć przez chmury, a obrazy wykonane w nocy wyglądają dokładnie tak samo, jak te wykonane w dzień. Radar o syntetycznej aperturze pozwala bardzo szybko wykryć nawet zakamuflowane czy znajdujące się w lasach zgrupowania wojsk przeciwnika, jednak dokładna identyfikacja sprzętu wojskowego z obrazów SAR jest utrudniona. Z tego powodu obrazy z satelitów radarowych porównuje się zwykle do zdjęć z satelitów optycznych, dzięki czemu można dokładnie zweryfikować, co znajduje się na zdjęciu.

