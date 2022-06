Panzerhaubitze 2000

To jedna z najnowocześniejszych i najlepszych broni w swojej klasie. Panzerhaubitze 2000 to niemieckiej produkcji samobieżna haubicoarmata kalibru 155 mm opracowana przez firmy Krauss-Maffei Wegmann, MAK System Gesellschaft oraz Rheinmetall dla Bundeswehry. Pojazd jest długi na 11,7 metra, a szeroki na 3,6 metra, jednocześnie jego wysokość to 3,1 metrów. Może poruszać się z prędkością 60 km/h, a jego zasięg to 420 kilometrów. Pojazd pomieści cztery osoby. Uzbrojony jest w haubicoarmatę L52 oraz karabin maszynowy MG3.

PanzerHaubitze 2000 to potężne uzbrojenie, które jednak rzadko kiedy operuje na pierwszej linii walk. Bardziej zapewnia ono wsparcie głównym siłom z większej odległości. Jest w stanie również w obronie własnej atakować cel bezpośrednio, podobnie jak czołg.

PzH 2000 to jedna z najlepszych broni tego typu na świecie. Cechuje się wysoką szybkostrzelnością (10 pocisków na minutę), dużą mobilnością oraz znacznym stopniem automatyzacji. Jest również w stanie strzelać na duże dystanse. W przypadku zwykłej amunicji jest to około 35 km, ale z dodatkowym napędem pociski mogą ostrzelać cel odległy nawet o 67 km. Broń może również wystrzelić kilka pocisków w taki sposób, aby uderzyły w cel w tym samym czasie. Zdaniem ekspertów jedna PzH 2000 stanowi odpowiednik kilku samobieżnych haubic starszego typu.

Bitwa o Donbas, która rozgrywa się na wschodzie Ukrainy, wymaga innego rodzaju uzbrojenia niż starcia na północ od Kijowa. Potrzebna jest ciężka broń, a przede wszystkim dobra artyleria. Dlatego też Stany Zjednoczone, Polska i Czechy wysłały różne zestawy, które mają wspomóc ukraińską armię. Ważnym wsparciem będą też niemieckie haubice. Ukraińscy żołnierze zostali przeszkoleni z używania tej broni w Niemczech i w Polsce.