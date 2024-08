Niemożliwe? To patrzcie! Ukraiński dron z karabinem szturmowym AK-47

Francuzi poinformowali we wrześniu 2022 roku o testach mini-dronów AVATAR wyposażonych w karabiny automatyczne HK416, które w przyszłości wspierać mają francuskich komandosów podczas walk w środowisku miejskim i w czasie operacji specjalnych. Efekt? Ciągle taki sam, to znaczy każdy chciałby dysponować takim rozwiązaniem, ale nikomu nie udało się osiągnąć zadowalającego stopnia precyzji. Jak można było wywnioskować z komentarzy źródeł zbliżonych do francuskiej armii, minie jeszcze sporo czasu, zanim taki dron trafi na jej wyposażenie, bo skuteczne osadzenie karabinu na ramie drona to za mało, by mówić o działającym systemie.

Drony wyposażone w karabiny to odległa przyszłość?

Co więcej, nie była to pierwsza próba Francuzów w zakresie dronów z wyposażeniem militarnym, bo już kilka lat temu usiłowali wykorzystać bestsellerowy model DJI Matrix 600 w takiej konfiguracji. Problemem niezmiennie okazują się być stabilność karabinu na dronie oraz odrzut broni po oddaniu strzału, który może zakłócić lot drona, stąd dotychczasowe próby wykorzystują najczęściej lekkie karabiny z pociskami mniejszego kalibru. I wydaje się, że nie inaczej jest przy nowej ukraińskiej konfiguracji.

Bo chociaż z opisu filmu wynika, że Kijów sięgnął po AK-47 strzelające pociskami kal. 7,62 mm, to jak zauważa jeden z komentujących, najprawdopodobniej jest to AK-74, czyli opracowana w latach 70. ubiegłego wieku wersja rozwojowa przystosowana do małokalibrowej amunicji 5,45 × 39 mm, która charakteryzuje się też mniejszym odrzutem i zastosowaniem charakterystycznego cylindrycznego urządzenia wylotowego zamontowanego na lufie, które pełni rolę hamulca wylotowego oraz osłabiacza odrzutu i podrzutu, ustateczniającego broń przy strzelaniu seriami.

Co więcej, należy też zauważyć, że chociaż film został zmontowany w taki sposób, że wszystko wydaje się działać jak w szwajcarskim zegarku, to w rzeczywistości brakuje ujęć prezentujących jednocześnie dron i jego cel, co może sugerować, że Ukraińcy też potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby dopracować swoje rozwiązanie i mówić o realnym zagrożeniu dla sił rosyjskich.