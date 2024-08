Niesamowita akcja chińskiej armii. Deskorolki i drony jak ptaki

Chińczycy wyślą miliony dronów na żołnierzy wroga

Armia Tajwanu liczy blisko 300 tysięcy ludzi i posiada 420 odrzutowych samolotów bojowych i 23 okręty uderzeniowe. Wojsko jest wyszkolone do odpierania desantu na plażach, a systemy obrony powietrznej mogą z powodzeniem likwidować środki napadu powietrznego. Jednak bez pomocy USA czy Japonii, Tajwan nie poradzi sobie z Chinami, które mają nieporównywalnie potężniejszą armię.

Niedawno władze w Pekinie ogłosiły, że chcą w ciągu 5 lat zdetronizować USA i stać się najpotężniejszym mocarstwem militarnym na świecie. Armia pokazała, w jaki sposób może bardzo szybko poradzić sobie z nawet najbardziej licznymi oddziałami wroga. Na opublikowanych materiałach filmowych pokazano żołnierzy w roli operatorów dronów FPV, którzy szybko i sprawnie likwidują wybrane cele za pomocą małych i superszybkich bazzałogowców.

Drony kamikadze to prawdziwy koszmar pola walki

Operator wyrzuca drony w powietrze, a po chwili urządzenia mogą rozpędzić się do 150-200 km/h i zaatakować np. żołnierza lub wrogiego drona. Operator nadzoruje bezzałogowca za pomocą gogli AR. Wszystko odbywa się zaskakująco sprawnie. Armia przyznała, że drony mogą zostać wyposażone w ostre elementy lub materiały wybuchowe, które mogą poważnie zranić lub nawet zabić żołnierza. W obu przypadkach dochodzi do eliminacji go z pola walki, co jest kluczowym elementem działań wojennych.