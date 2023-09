Niezwykły lot rosyjskiej rakiety w Ukrainie. Niecny plan Kremla

Rosjanie chcieli uderzyć w ukraińskie lotnisko

Gdy już było niemal pewne, że celem jest lotnisko w obwodzie chmielnickim, pocisk ostro skręcił na południe i zatoczył dużą pętlę w kierunku Odessy. Jednak nie spadł na to miasto, tylko zmienił kierunek na północy, a później północno-zachodni i wrócił na wcześniej prognozowaną ścieżkę. Ostatecznie uderzył w lotnisko w obwodzie chmielnickim.

Przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy tłumaczą, że tak dziwny i pokrętny lot pocisku manewrującego miał na celu wykrycie i przetestowanie ukraińskich systemów obrony powietrznej w wielu miejscach kraju. Jako że ich lokalizacje są ukrywane w tajemnicy, Rosjanom ciężko je wykryć. Dodatkowym celem była również chęć zastraszenia mieszkańców kilku miast, w których ogłoszono alarm przeciwlotniczy ze względu na zbliżanie się pocisku.

Celem były myśliwce i pociski Storm Shadow

SZU podały, że pomimo faktu, że rosyjski pocisk Ch-101 uderzył w lotnisko, to jednak nie wyrządził znaczących szkód, a już na pewno nie udało się zniszczyć myśliwców i składów pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow czy SCALP.

Pocisk Ch-101 oferuje zasięg ok. 4500 kilometrów i ma masę 2400 kilogramów. Został wyposażony w moduł nawigacji satelitarnej, inercyjnej (zliczeniowej), radiowysokościomierz a także układ optyczny. Dzięki temu, pocisk w trakcie lotu może obserwować otoczenie i porównywać go z zapisaną mapą, by lepiej kierować się na cel.