Niszczą najpotężniejsze rosyjskie czołgi za pomocą dronów z granatami

Najlepsze rosyjskie czołgi w Ukrainie, czyli T-90M, nie mają żadnych szans ze sportowymi dronami R18, które są wysyłane na karkołomne misje i za każdym razem spisują się na medal. Najnowszy atak na rosyjskiego okupanta miał miejsce na wschodzie Ukrainy.

SZU używają do przeprowadzenia ataku pojedynczego dronu typu R18. Jest on w stanie przenieść do pięciu sztuk RKG-3 lub jedną PG-7VL. Te pierwsze to zmodyfikowane granaty przeciwpancerne, które bez problemu mogą penetrować pancerz pojazdów o grubości do 125 mm swoim ładunkiem o masie 1,07 kg. Tymczasem pociski kumulacyjne w tandemie (PG-7BR i VR) mogą przebijać pancerz reaktywny jednym strzałem.