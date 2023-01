Bojowe wozy piechoty CV90 zostały zaprojekowane przez spółkę BAE Systems Hägglunds. Atrybutem pojazdów jest możliwość bezpiecznego przewozu ośmiu żołnierzy desantu, a także możliwość dokonywania ataków na wroga. Na pokładzie pojazdu znalazła się bowiem 40-mm armata automatyczna Bofors 40/L70 rodzimej produkcji. CV90 dysponuje silnikiem DS14 Scania V8 o mocy 407 kW. Dzięki niemu, pojazd może rozpędzić się do 70 km/h na drodze i do 40 km/h w terenie. Zasięg dochodzi do 900 kilometrów.

Szwedzkie wozy CV90 i amerykańskie M2A2 Bradley w Ukrainie

50 szwedzkich wozów CV90 świetnie uzupełni 100 amerykańskich M2A2 Bradley i dziesiątki kołowych wozów opancerzonych typu Stryker, które niebawem trafią na Ukrainę i będą uczestniczyły w zaciekłych walkach m.in. w okolicach Bachmutu. Przedstawiciele BAE Systems zwracają uwagę na to, że pojazdy te zostały również stworzone z myślą o współdziałaniu z czołgami Leopard 2. Jeśli Ukraina otrzyma te czołgi np. od Polski, to będzie to oznaczało dużo większe możliwości wyzwalania okupowanych miast.

Gąsienicowe wozy piechoty cieszą się coraz większą popularnością na świecie. Szwedzki rząd nie ukrywa, że armia chce nie tylko wesprzeć Ukraińców w ich walce z rosyjskim agresorem, ale również sprawdzić te pojazdy w prawdziwych warunkach bojowych. Co ciekawe, niedawno słowacka armia złożyła zamówienie na aż 152 bojowych wozów piechoty CV90. Koszt największej transakcji zbrojeniowej rządu premiera Eduarda Hegera to niespełna 1,3 mld euro.