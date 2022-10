Jak donosi amerykańska armia, zamontowanie silnika hybrydowego w czołgach zapewni zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a także zmniejszy o połowę ilość zużytego paliwa. Według doniesień nowy sprzęt będzie mieć ten sam zasięg taktyczny. Decyzja o zamontowaniu silnika hybrydowego jest skutkiem decyzji armii amerykańskiej z początku tego roku - wówczas USA ogłosiło, że będzie chcieć zmniejszenia emisji dwutlenku węgla nawet o 50 proc. w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Kolejnym krokiem we wspomnianych planach jest przejście amerykańskiego wojska na wykorzystywanie pojazdów elektrycznych (EV) służących w operacjach nietaktycznych. Jednakże istnieje także możliwość przejścia pojazdów taktycznych na napęd elektryczny, chociaż tylko częściowo.

Nowoczesny amerykański czołg z napędem hybrydowym - AbramsX

Nowy AbramsX będzie wyposażony w hybrydowy napęd spalinowo elektryczny, którego zadaniem jest zaoszczędzenie zużywanego paliwa nawet o połowę. Ponadto dzięki temu zabiegowi czołg zyska opcję cichego poruszania się przy niskich prędkościach. Jak donosi amerykańska armia, ma to także skutkować osiągnięciem przewagi nad przeciwnikiem. Nowy czołg będzie lżejszy i bardziej mobilny od swojego poprzednika.

Kolejnym krokiem ma być także zmniejszenie liczebności załogi czołgu, jednakże General Dynamics nie ogłosiła, w jaki sposób chce to osiągnąć. Jak informuje TechTimes może zostać tu wykorzystany system automatycznego ładowania. Ponadto według doniesień, czołg ma być wyposażony w szereg kamer zamontowanych wokół kadłuba, co ma zapewnić 360-stopniową "świadomość sytuacji" dla załogi. Nowy sprzęt ma korzystać również z rozszerzonej rzeczywistości i przesyłać dane z kamer bezpośrednio do wizjera kasku dowódcy.

Dodatkowo AbramsX będzie posiadać m.in. nowe czujniki elektrooptyczne/czujniki podczerwieni, "zaawansowane działo główne 120 mm", system aktywnej ochrony Trophy, a także systemy oparte na sztucznej inteligencji.

W przyszłości silniki hybrydowe mają być także zamontowane w Strykerach (opancerzone wozy bojowe), które dodatkowo otrzymają broń mikrofalową. Amerykańska armia już od dawna myśli nad konwencjonalno-elektrycznymi systemami, które mają napędzać wszelkiego rodzaju pojazdy wojskowe i czołgi. Ma to pomóc w problemach logistycznych i obniżyć koszty operacyjne.