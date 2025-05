Challenger 3 to brytyjski czołg przyszłości

Challenger 3 to nazwa modernizacji wprowadzonych jeszcze pod koniec ubiegłego wieku czołgów Challenger 2, opracowana przez brytyjsko-niemieckie konsorcjum Rhein­metall BAE Systems Land (RBSL). Przez armię brytyjską Challenger 3 jest uznawany za "czołg przyszłości", mający stawać w szranki z najnowocześniejszymi generacjami innych zachodnich konstrukcji jak Abrams czy Leopard.

Według założeń 148 czołgów Challenger 2 ze stanów brytyjskiej armii ma zostać podniesionych do standardu Challenger 3. Pierwszy prototyp trafił do rąk żołnierzy w styczniu 2024 roku. Do tej pory miano dostarczyć cztery maszyny do testów, a cztery kolejne są w produkcji. Wstępna gotowość operacyjna Challengerów 3 ma zostać osiągnięta w 2027 roku, a według planów do 2030 wszystkie czołgi zostaną dostarczone wojsku.

Na ten moment prototypy Challengera 3 przechodzą jeszcze testy w terenie. Te odbywają się m.in. na poligonie Qinetiq's Hurn nieopodal miasta Ringwood w hrabstwie Hampshire. Z trwających testów do sieci trafiło zdjęcie, udostępnione przez pracownika firmy Qinetiq's, przedstawiające załogę pracującą przy testach, jak i część samego czołgu.

Challenger 3 na testach poligonowych. Nowe zdjęcia pokazało wiele

Na obrazie widzimy kawałek wieży, jednak już ona zdradza ciekawe szczegóły na temat konstrukcji. Po pierwsze na jej przodzie można zauważyć elementy, które mogą być dodatkowym pancerzem. Spekulować można, że stanowią wariację ERA (explosive reactive armour, pol. pancerza reaktywnego). Możliwe, że to jeden z modeli ROMOR-A, który Brytyjczycy wykorzystują na Challengerach 2 w ramach pakietu zwiększenia ochrony pancerza modułowego Dorchester o oznaczeniu 2F.

Wiadomo z publicznych informacji, że Challenger 3 jako podstawową ochronę wykorzystuje nowoczesny projekt pancerzy nowej generacji: kompozytowego o nazwie Farnham oraz modułowego o nazwie Epsom. Możliwe, że to co widać na zdjęciu to jeden z nieopublikowanych wcześniej elementów tego drugiego.

Dodatkowo na przodzie wieży możemy zauważyć sensory E-LAWS (Elbit Laser Warning System), które były wskazywane jako element modernizacji Challengera 3. To swoisty system ochrony soft-kill, który ma wykrywać wiązki promienia dalmierzy lub podświetlaczy laserowych. Gdy np. czołg zostanie namierzony przez kierowany pocisk naprowadzany laserowo E-LAWS może dać sygnał do automatycznego lub manualnego wypuszczenia granatów dymnych.

Czołg Challenger 3. Specyfikacja

W kwestii ochrony wiadomo, że Challenger 3 będzie posiadał system aktywnej ochrony "hard-kill" Trophy, produkcji izraelskiej firmy Rafael. Ma zapewnić bezpieczeństwo czteroosobowej załodze przed pociskami kierowanymi i granatami. Dodatkowo Challenger 3 posiada izolowany magazyn amunicji w tyle wieży, która została przeprojektowana względem Challengera 2. Ulepszenia obejmują także kwestie elektroniki oraz systemu kierowania ogniem, pozwalając załodze na lepsze operowanie w warunkach nocnych i trudnej pogody.

Prototyp czołgu Challenger 3 podczas testów poligonowych @RH_BAES_Land materiał zewnętrzny

Jedną z największych modernizacji w Challengerze 3 względem poprzedniego modelu jest uzbrojenie. Starszy Challenger 2 wykorzystuje armatę gwintowaną L30A1, która strzela dość specyficzną brytyjską amunicją rozdzielnego ładowania i to jeszcze w trzech częściach (osobno ładowany jest pocisk, ładunek miotający oraz zapłonnik). Challenger 3 wykorzystuje natomiast armatę gładkolufową kalibru 120 mm Rh-120 L/55A1, która pozwala na wystrzeliwanie natowskiej amunicji scalonej. Jest to niemiecka amunicja DM33, DM43, DM53, DM63. Jednak w przyszłości Challenger 3 będzie używać także rozwijanego przez Rheinmetall pocisku projektu Enhanced Kinetic Energy (EKE), o większej mocy przebicia. Było to wymagane, gdyż nowa armata Challengera 3 nie może wystrzeliwać brytyjskich pocisków ze zubożonym uranem. Dodatkowym uzbrojeniem mają być dwa karabiny maszynowe: jeden L8A2 7,62 mm po lewej stronie głównej armaty oraz możliwy do dozbrojenia L37A2 7,62 mm przy włazie dowódcy.

Pod względem mobilności Challenger 3 miał zachować silnik wysokoprężny Perkins CV12, jednak zmodyfikowany ze standardu 6A do 9A. Ulepszenia miały objąć nowe systemy wentylacji i chłodzenia, a także zimnego rozruchu. Moc silnika miała wzrosnąć z 1200 do 1500 koni mechanicznych. Było to o tyle potrzebne, że waga Challengera 3 ma wynosić około 66 ton. Dla lepszego pokonywania terenu czołg otrzymał zawieszenie Hydrogas trzeciej generacji

