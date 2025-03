Nowoczesne czołgi T-72 z Polski już na froncie w Ukrainie

Dziś z kolei dowiadujemy się, że Polska w ramach 46. pakietu pomocy wojskowej o wartości 200 mln EUR, ogłoszonego przez Władysława Kosiniaka-Kamysza w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji, dostarczyła Ukrainie nową partię zmodernizowanych czołgów T-72. Obserwator wojskowy Artur Micek napisał w poście na X, że czołgi dotarły już na Ukrainę, a niektóre podobno zostały rozmieszczone na linii frontu. I choć nie doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia ze strony MON, a ogłoszenie ministra obejmowało szeroki zakres wsparcia i nie wspominało konkretnie o czołgach T-72, to nie ma podstaw, by wątpić w prawdziwość tych doniesień.

Polska od początku wojny przekazała Ukrainie ponad 350 czołgów, w tym ponad 280 czołgów T-72 w różnych wersjach (to konsekwentne wsparcie uczyniło z naszego kraju jednego z czołowych dostawców pojazdów opancerzonych dla Ukrainy). Bo nasza flota T-72, odziedziczona po czasach Układu Warszawskiego, obejmuje kilka wariantów, w tym starsze modele T-72M1 (eksportowy model z lat 80., ulepszony pancerz w porównaniu do oryginalnej wersji) oraz zmodernizowane warianty T-72M1R (poprawione systemy kierowania ogniem i dodanie noktowizji).

Co więcej, Polska w ostatnich latach dodatkowo unowocześniła część T-72, dodając pancerz reaktywny, ulepszoną optykę oraz cyfrowe systemy łączności w celu zwiększenia ich efektywności bojowej . I chociaż bez oficjalnych informacji na temat najnowszej dostawy nie jesteśmy w stanie określić, jaki dokładnie wariant dostał ostatnio Kijów, ale jako że Artur Micek pisze o "zmodernizowanych czołgach", najpewniej chodzi o coś lepszego niż T-72M1. Nie znamy też liczby przekazanych T-72, ale we wspomnianym już twitterowym wpisie możemy przeczytać, że "najnowsza dostawa czołgów T-72 jest na tyle znacząca, że może zrekompensować straty Ukrainy w podobnym sprzęcie poniesione w ciągu ostatnich dwóch miesięcy".

Przypomnijmy, że T-72 to radziecki czołg podstawowy, który przez dekady stanowił filar sił zbrojnych w Europie Wschodniej. Po raz pierwszy wprowadzony na uzbrojenie ZSRR w 1971 roku, został zaprojektowany jako tańsza i bardziej niezawodna alternatywa dla bardziej zaawansowanego T-64. Łącznie wyprodukowano ponad 25 tys. egzemplarzy w różnych konfiguracjach, co czyni go jednym z najczęściej używanych czołgów na świecie.